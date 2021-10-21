Цена на газ в Европе продолжает расти

Цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе в начале торгов четверга растёт на 1%, превышая 1130 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures, сообщает Oilpoint.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торгов составляла 1127,5 доллара за тысячу кубометров, а по состоянию на 11:45 выросла до 1132,8 доллара, что на 1% выше расчетной цены среды.

Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. В среду торги закрылись на уровне почти 1119,1 доллара за тысячу кубометров, а расчетная цена составила 1120,9 доллара.