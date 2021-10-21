Skoda переходит на выпуск электромобилей

Электрификация автомобильной отрасли продолжается. К гонке за лидерство в данном сегменте присоединилась компания Skoda, которая ранее делала ставку на гибриды. Однако растущая популярность электромобилей на рынке заставила производителя пересмотреть свою позицию, сообщает Автоцентр.

Генеральный директор Skoda Томас Шефер заявил, что за первые шесть месяцев 2021 года компания выпустила 100 000 электрифицированных моделей и в дальнейшем намерена только увеличивать эти показатели. По его словам, есть вероятность, что второе полугодие не будет настолько продуктивным из-за нехватки микрочипов, но производитель сделает все, чтобы достичь нужной цифры.

Однако если ранее львиная доля выпущенных моделей приходилась на гибриды, то теперь планируют сдвинуть приоритеты в сторону электромобилей. В настоящее время ставка делается на электрокроссовер Enyaq iV, построенный на платформе MEB. Число предзаказов на данный автомобиль составляет почти 70 000. Конечно, выполнить их в этом году компания не сможет из-за дефицита чипов, но до средины следующего – вполне, сообщает издание Auto.CZ.