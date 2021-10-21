В Тернопольской области от коронавируса умер 3-месячный младенец

В селе Андруга Тернопольской области от коронавирсуса умер младенец, сообщает УНИАН.

Родственники ребенка утверждают, что симптомов заболевания у ребенка не замечали, и смерть была внезапной.

Впрочем после вскрытия медики выяснили, что у ребенка был коронавирус. Родители младенца не были привиты от этой болезни. У них уже взяли тесты, но результатов еще нет.

Впрочем известно, что недавно в семье отпраздновали крестины и медики не исключают, что болезнь принес кто-то из гостей.

Семья несколько лет назад состояла на учете соцслужб по недосмотру за детьми, поскольку там умер еще один ребенок. Тогда причиной смерти стал менингит.