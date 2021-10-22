Японская компания Nissan провела плановое обновление популярного минивена Nissan Caravan. Новинка претерпела изменения в дизайне, комплектации, а также лишилась цифровой составляющей названия, сообщает Обозреватель.

Пятое поколение модели выпускается с 2012 года под двойным названием NV350 Caravan. Пришло время провести обновление, в рамках которого автомобиль переименовали просто в Nissan Caravan.

Nissan обновил популярный минивен Caravan. Источник: Nissan

Внешне узнать новинку можно по иному оформлению передней части кузова. Модель получила видоизмененный бампер, выразительную облицовку радиатора в хромированном окладе и оригинальную головную оптику.

Nissan обновил популярный минивен Caravan. Источник: Nissan

Caravan можно заказать в самых разнообразных вариантах исполнения. В гамме есть версии шириной 1695 и 1880 мм. В первом случае можно выбрать из двух вариантов длины – 4695 и 5080 мм, а также с обычной (1990 мм) или увеличенной крышей (2285 мм). Широкая версия предлагается исключительно с самым длинным кузовом (5230 мм) и высокой крышей.

Версия для перевозки детей и школьников. Источник: Nissan

Интерьер "детской" модификации. Источник: Nissan

Конфигурация салона также может быть самой разной. Максимальная пассажировместимость – 14 мест. Предусмотрены специальные варианты для перевозки детей и школьников с ярким разноцветным салоном, версии для перевозки инвалидов с колясками, а туристическая модификация оснащена столиком и сидениями, которые легко превращаются в спальные места.

Интерьер можно трансформировать с учетом потребностей каждого конкретного клиента. Источник: Nissan

Версия для инвалидов с колясками. Источник: Nissan

Туристический вариант исполнения. Источник: Nissan

Дизайн салона также обновили, установив более комфортабельные кресла, а также новую инфо-развлекательную систему с 5-дюймовым дисплеем. Покупателям предлагается широкий ассортимент опций, различные материалы и цвета отделки, элементы для персонализации как интерьера, так и экстерьера. Расширен функционал фирменного комплекса безопасности и систем помощи водителю. Например, система автоматического торможения теперь может распознавать пешеходов.

Покупателям предлагается широкий ассортимент опций, различные материалы и цвета отделки. Источник: Nissan

В движение обновленный Caravan приводят атмосферные бензиновые "четверки" объемом 2 и 2,5 л. Первая имеет в своем арсенале 130 "лошадок", а вторая – 147. Оба мотора работают в паре с современным 7-ступенчатым "автоматом". А вот дизельной модификации больше не будет. Покупатели смогут выбрать между передним или полным приводом. Стоимость обновленного Nissan Caravan в Японии начинается с 2,4 млн иен ($21 129).