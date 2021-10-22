Рейтинг самых популярных дополнительных опций для авто

Самой популярной является опция подогрева сидений, сообщает 24 Канал.

Новые автомобили предлагаются с все большим количеством функций безопасности, удобства и производительности, но чего на самом деле хотят покупатели? AutoPacific имеет некоторые ответы в ежегодном исследовании Future Attribute Demand Study, составленном на основе опроса почти 90 000 покупателей новых автомобилей.

В ходе опроса респондентов, больше половины из которых планируют повторную покупку автомобиля в ближайшие год-два, предлагали избрать из 100 дополнительных опций 10 самых нужных.

Результаты выбора представлены ниже:

Подогрев сидений: 66%

Мониторинг слепых зон: 60%

Передние и задние датчики парковки: 55%

Привод: 54%

Предупреждение о выезде с полосы движения: 54%

Apple CarPlay и/или Android Auto: 53%

Электрорегулировка переднего пассажирского сиденья: 52%

Светодиодные акценты: 52%

Сиденье с вентиляцией или охлаждением: 50%

Память водительского сиденья: 49%

Отметим, что все перечисленные опции, на наш взгляд, действительно являются полезными. В частности, такие вспомогательные средства для водителя, как мониторинг слепых зон, датчики парковки и предупреждения о выезде с полосы движения, вероятно, являются одними из самых полезных, а также наименее навязчивых электронных ассистентов на рынке.

Интересно также, что, хотя Apple CarPlay и Android Auto являются стандартным оборудованием для большого количества современных автомобилей, они занимают шестое место в списке. Надеюсь, это исследование убедит больше автопроизводителей включить эти функции в стандартную комплектацию.

На другом конце спектра есть опции, которые почти не интересуют клиентов. Это не значит, что покупатели отказываются от этих функций или вещей, просто они не заказали бы их, имея выбор.

Проекционный дисплей: 14%

Электронный усилитель звука двигателя: 13%

Возможность покупать вещи из информационно-развлекательной системы автомобиля: 12%

Биометрические характеристики: 9%

Управление жестами: 9%

Услуги консьержа: 7%

Полностью автономное вождение без рук на руле: 7%

Если с электронным усилением звука двигателя ситуация понятна, то нежелание иметь полноценный автопилот кажется довольно странным. С другой стороны, за эту систему, как правило, взимается значительная дополнительная плата, тогда как полуавтономные функции уже включены в фиксированную комплектацию, поэтому большинство покупателей просто не желает переплачивать за еще не совершенную систему.

К слову, дополнительные опции порой бывают не только абсурдно дорогими, но и крайне странными.