В Британии сообщили, что дефицит топлива на заправках ликвидировали

Британские АЗС больше не сталкиваются с дефицитом топлива, а спрос на него сократился в три раза по сравнению с показателями конца сентября. На это указывает статистика, опубликованная в четверг Министерством по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Соединенного Королевства, сообщает ТАСС.

По данным на вечер 17 октября хранилища топлива на британских заправках были в среднем заполнены на 45% (самый высокий показатель с мая), тогда как тремя неделями ранее этот показатель составлял всего 15%, а на многих АЗС отсутствовали все виды топлива. Больше всего времени понадобилось на то, чтобы восстановить запасы на бензоколонках в Лондоне и на юго-востоке Англии - самых густонаселенных районах страны.

Статистика министерства также показывает, что за 17 октября британские АЗС в среднем реализовали по 11,8 тыс. литров бензина и дизельного горючего. В конце сентября на одну бензоколонку приходилось до 36 тыс. литров проданного топлива в сутки.

Британцы начали панически скупать бензин 23 сентября, когда нефтяная корпорация BP закрыла ряд своих АЗС из-за проблем с поставками топлива. В корпорации объяснили это нехваткой водителей бензовозов, с которой в последнее время сталкиваются и другие топливные компании. Новость спровоцировала ажиотажный спрос на топливо, в результате которого хранилища большинства АЗС опустели, а цены на бензин достигли максимальных значений за последние девять лет.

В начале октября британское правительство привлекло к разрешению логистического кризиса военных, которые начала доставлять топливо на АЗС.