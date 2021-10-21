Саакашвили впервые после ареста показался сторонникам
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, которому грузинские власти официально предъявили обвинения, поприветствовал своих сторонников через окно тюремной камеры в городе Рустави, сообщает Страна UA.
Соответствующее видео опубликовал Тelegram-канал "РИА Новости" в четверг, 21 октября.
Саакашвили помахал рукой из камеры. Скриншот из видео
На кадрах видно, как Саакашвили подходит к приоткрытому окну камеры, держится за решетку и машет рукой. В это время его сторонники скандируют:
"Михо!" и играет музыка.