Саакашвили впервые после ареста показался сторонникам

Саакашвили впервые после ареста показался сторонникам
Фото: facebook

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, которому грузинские власти официально предъявили обвинения, поприветствовал своих сторонников через окно тюремной камеры в городе Рустави, сообщает Страна UA.

Соответствующее видео опубликовал Тelegram-канал "РИА Новости" в четверг, 21 октября.

mikhail-saakashvili-poprivetstvoval-58_mСаакашвили помахал рукой из камеры. Скриншот из видео

На кадрах видно, как Саакашвили подходит к приоткрытому окну камеры, держится за решетку и машет рукой. В это время его сторонники скандируют: "Михо!" и играет музыка.

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