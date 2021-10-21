Солист "Ляпис Трубецкой" избил фаната на концерте в Полтаве
Белорусский музыкант, лидер групп "Ляпис Трубецкой" и Brutto Сергей Михалок избил мужчину на своем концерте в Полтаве 20 октября. Инцидент произошел прямо на сцене после словесного конфликта, сообщает Обозреватель.
Конфликт начался во время выступления "Ляпис Трубецкой", когда посетитель концерта был еще в зрительном зале. Михалок якобы сам позвал оппонента на сцену.
Во время разговора с мужчиной артист матерился, однако на записи не слышно, что ему отвечал "противник".
В какой-то момент Михалок ударил мужчину головой в голову. Тот упал, на что зрители отреагировали удивленными криками.
Дальше музыкант захотел разобраться уже с другим фанатом, но его остановила охрана.
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