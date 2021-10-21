Продолжающееся потепление и дождь на западе: погода 22 октября в Украине

В Украине продолжается обещанное синоптиками кратковременное потепление. Под конец недели средняя температура по стране поднимется еще на 1-2 градуса. Дожди спрогнозировали только в одной области на западе. На остальной территории пока остается сухая и солнечная погода﻿.

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Итак, в пятницу, 22 октября, практически на всей территории Украины днем ожидается температура 14-18°С. На юге и в Крыму будет вообще тепло – около 18-21°С. Ночью по всей стране ожидаются показатели в 7-11°С.

Дожди 22 октября пройдут только на Закарпатье. На остальной территории будет сухо и ясно с небольшой облачностью. Ветер же будет по-прежнему сильным по всей стране. В центральных, восточных, южных и западных областях он составит 14-25 км/час в среднем, местами – до 29 км/час. На севере ветер будет наиболее сильным – около 18-29 км/час. В Крыму дуть будет поменьше – на уровне 11-22 км/час в среднем.

Укргидрометцентр предупреждает, что 22 октября в восточных, в большинстве западных, а также в Винницкой, Житомирской, Киевской, Запорожской и Днепропетровской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В столице Украины, Киеве﻿, 22 октября ожидается температура от 9 до 17°С в течении дня, сильный ветер 14-25 км/час и пасмурная погода с прояснениями.