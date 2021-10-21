В Кабмине допускают перезапуск соглашения об ассоциации с ЕС

Саммит Украина-ЕС дал возможность вести переговоры об открытии рынка Евросоюза для украинской продукции, а соглашение об ассоциации с ЕС может быть "перезапущено", сообщает Деловая столица.

Об этом заявила вице-премьер-министр Ольга Стефанишина в кулуарах парламента.

Она отметила, что евроинтеграционные изменения это и безопасность питания, и транспорт, и международные отношения.

"Есть мысль, чтобы проголосовать эти решения пакетом. Также в самой повестке дня есть несколько важных законопроектов. … Учитывая успешные результаты недавнего саммита Украина-ЕС эти законодательные инициативы будут способствовать тому, чтобы велись успешные переговоры об открытии рынка, о доступе нашей продукции на рынок Евросоюза, потому что речь идет о законопроекте, который касается приведения к евростандарту" , — рассказала Стефанишина.

По словам вице-премьера, она говорит и о зоне свободной торговли.

"В частности, в повестке дня есть законопроект об энергетической эффективности. Это часть наших переговоров, которая касается "зеленой" трансформации … и как мы договорились, Евросоюз будет поддерживать масштабную тепломодернизацию. Поэтому этот закон даст старт и европейскому финансированию и внутренней политике. Это изменения, которые пропорционально ведут к привлечению дополнительного финансирования и к открытию рынка для рабочих" , — объяснила Стефанишина.

Вице-премьер подтвердила возможность перезапуска ассоциации с ЕС и отметила, что в июле 2021 направила предложение по отмене определенных тарифных ограничений на пищевую и непищевую продукцию.