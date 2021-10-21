Новый штамм COVID-19 распространился в Нидерландах

В Нидерландах новый штамм коронавируса AY.4.2 циркулирует на протяжении десяти недель, однако на него приходится пока 0,1-0,2% всех случаев заражений, сообщает Газета.ru.

Отмечается, что новый штамм COVID-19 - AY.4.2 находится в Нидерландах уже 10 недель.

«Мы видим в эпидемиологическом надзоре, что на этот вариант приходится от 0,1 до 0,2% от всех случаев заражения коронавирусом», — говорится в публикации нидерландского издания Dutch News.

Подчеркивается, что этот показатель не увеличивается, что может говорить о том, что штамм AY.4.2 не очень заразный.

По данным ученого Джеффри Барретта из Института Уэллкома Сэнгера в Кембридже и директора Института генетики Лондонского университета Франсуа Баллу, новый вид инфекции является вариацией «дельта»-штамма коронавируса, но обладает большей заразностью, чем исходный вариант, минимум на 10-15%.