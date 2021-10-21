Лукашенко заявил, что коронавирус может лечить онкологию

Лукашенко заявил, что коронавирус может лечить онкологию

Александр Лукашенко заявил, что коронавирус может быть "лекарством" от онкологических заболеваний, сообщает УНИАН.

20 октября он посетил Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова.

"Я рад, что сегодня поехал в онкологический центр, в вашу больницу. Для себя почерпнул что-то хорошее. Самое лучшее, что не оспаривает мой помощник, COVID не только на данном этапе "придавил" грипп, то есть не болеют люди гриппом практически. Но онкологи подозревают, что и онкология значительно упала не потому, что люди не обращаются. Они это уже заметили, что-то вот происходит такое. Я буду рад, если как с гриппом. Потому что все-таки больных COVID нам легче лечить, чем онкологических. Поэтому дай бог, чтобы COVID был лекарством от онкологических заболеваний", - сказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что белорусская вакцина от коронавируса появится в 2023 году.

Новости

analytics