Гороскоп для всех знаков зодиака на 22 октября 2021

В пятницу, 22 октября, 16-й лунный день лунного календаря. Убывающая Луна находится в знаке зодиака Телец, сообщает Корреспондент.

Луна в Тельце – хорошее время для планирования прибыли, решения финансовых вопросов, капиталовложений и покупки вещей для длительного пользования.

Также подходит для дел, связанных с недвижимостью и любыми другими имущественными вопросами.

22 октября – день гармонии и равновесия. Важно сохранять спокойствие и позитивный настрой, даже если кто-то обидел.

Может возникнуть переизбыток сил, который полезно израсходовать в творчестве или физических нагрузках. Если правильно не выплеснуть энергию, она найдет выход в необдуманных поступках.

В фазу Убывающей Луны начинает уменьшаться жизненная активность, возможна частая смена настроения. В этот период эмоционального и физического спада целесообразно заниматься налаженными делами, которые не требуют особенных усилий.

Гороскоп для всех знаков зодиака на 22 октября

Овен (21.03−19.04)

Овнам предстоит взять на себя решение чужих проблем, однако их такая перспектива не огорчит: возможность проявить собственную находчивость придется по вкусу.

Благоприятный день демонстрации лидерских качеств и решения организационных вопросов.

Телец (20.04−20.05)

День пройдет спокойно и расслабленно. Тельцам удастся реализовать планы, касающиеся обустройства жилья, а также совершить выгодные покупки.

Не исключено повышенное внимание представителей противоположного пола. Звезды планируют планировать день так, чтобы между важными делами оставалось время для отдыха.

Близнецы (21.05−21.06)

Близнецам нужно быть осторожными с новыми начинаниями. Они уместны исключительно при поддержке более опытных людей.

Звезды не советуют совершать крупные покупки − существует риск необдуманных трат.

Рак (22.06−22.07)

Раков ожидает неоднозначный день: возможны сплетни, обманы и клевета. Представителям знака вряд ли удастся повлиять на ход событий, поэтому звезды рекомендуют сменить обстановку и организовать необычный досуг.

Лев (23.07−22.08)

Львы будут подвержены душевным терзаниям и частой смене настроения. Возможны незапланированные визиты родственников.

Звезды советуют держать себя в руках и не давать выхода отрицательным эмоциям. Любителям выделиться стоит притормозить в выражении индивидуальности.

Дева (23.08−22.09)

Девам трудно будет навести порядок в делах, а проблемы, с которыми они столкнутся, окажутся сложнее, чем казалось на первый взгляд. Некоторые трудности удастся решить благодаря готовности пойти на компромисс.

Не исключены разногласия в семье, связанные с финансовыми вопросами.

Весы (23.09−22.10)

Представителей знака ожидает противоречивый, но интересный день: они будут в гуще событий, которые не всегда смогут контролировать.

Звезды предупреждают о проблемах в личной жизни и возможном конфликте на работе. Стоит уделить внимание здоровью − оно может ухудшиться на фоне хронической усталости.

Скорпион (23.10−21.11)

У Скорпионов будет насыщенный день, но он не покажется им утомительным. Запасы сил позволят адекватно реагировать на вызовы и решать проблемы.

Звезды советуют придерживаться ранее составленных планов и рассчитывать на помощь и поддержку любимого человека.

Стрелец (22.11−21.12)

Стрельцам не удастся сидеть на месте и наслаждаться спокойствием. День ознаменуется нестабильностью в личной жизни и делах. Возможны конфликты с окружением.

Во второй половине дня возможны финансовые потери или незапланированные траты.

Козерог (22.12−19.01)

Козероги добьются поставленных целей и получат ценный опыт. Звезды советуют полагаться на советы близких и друзей − они окажутся особенно полезными.

Звезды обещают позитивные перемены в личной жизни: день подходит как для новых знакомств, так и для укрепления существующих отношений.

Водолей (20.01−18.02)

Поведение Водолеев может вызвать недоумение у окружающих. Звезды советуют быть последовательными и не отказываться от принятых ранее решений.

Не исключены мелкие бытовые проблемы, которые потребуют дополнительных расходов. В этот день можно положиться на интуицию.

Рыбы (19.02−20.03)

Для Рыб день окажется не особенно удачным: стечение обстоятельств или происки недоброжелателей могут помешать осуществлению замыслов. Кроме того, звезды предупреждают о риске конфликтов с партнером.

Не исключены довольно заманчивые предложения, однако их реализацию стоит немного отложить.