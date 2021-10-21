Путин назвал мировой порядок продуктом "неудачи Запада"
Президент России Владимир Путин считает, что нынешнее состояние мирового порядка является продуктом якобы неудачной попытки Запада построить его по итогам холодной войны. И Москва должна извлечь уроки, пишет Артем Горовенко, РБК-Украина.
По его словам, политическая история якобы не знает примеров того, как стабильное мировое устройство устанавливалось бы без большой войны и не на основе ее итогов, как это было после Второй мировой.
"Так что у нас с вами есть возможность создать чрезвычайно благоприятный прецедент. Попытка сделать это после окончания холодной войны на основании господства Запада успехом, как мы видим, не увенчалось. Нынешнее состояние мира - продукт той неудачи, как раз той самой неудачи. Мы должны извлечь из этого уроки", - заявил Путин.