Путин назвал мировой порядок продуктом "неудачи Запада"

Путин назвал мировой порядок продуктом "неудачи Запада"

Президент России Владимир Путин считает, что нынешнее состояние мирового порядка является продуктом якобы неудачной попытки Запада построить его по итогам холодной войны. И Москва должна извлечь уроки, пишет Артем Горовенко, РБК-Украина.

По его словам, политическая история якобы не знает примеров того, как стабильное мировое устройство устанавливалось бы без большой войны и не на основе ее итогов, как это было после Второй мировой.

"Так что у нас с вами есть возможность создать чрезвычайно благоприятный прецедент. Попытка сделать это после окончания холодной войны на основании господства Запада успехом, как мы видим, не увенчалось. Нынешнее состояние мира - продукт той неудачи, как раз той самой неудачи. Мы должны извлечь из этого уроки", - заявил Путин.

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