Путин назвал мировой порядок продуктом "неудачи Запада"

Президент России Владимир Путин считает, что нынешнее состояние мирового порядка является продуктом якобы неудачной попытки Запада построить его по итогам холодной войны. И Москва должна извлечь уроки, пишет Артем Горовенко, РБК-Украина.

По его словам, политическая история якобы не знает примеров того, как стабильное мировое устройство устанавливалось бы без большой войны и не на основе ее итогов, как это было после Второй мировой.