В ЕС обвинили геополитику в росте цены на энергоносители
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что недавнее повышение цен на энергоносители частично объясняется геополитикой, сообщает Украинская правда.
Об этом Боррель сказал по прибытии на саммит лидеров ЕС в Брюсселе.
"Сегодняшние цены на энергоносители являются следствием большой геополитической игры с сильным внешним измерением", - сказал Боррель, вероятно, имея в виду Россию, которую обвиняют в сокращении поставок газа в Европу.
Комментарии Борреля противоречат линии правительства Германии, которое называет растущий спрос основной причиной повышения цен.