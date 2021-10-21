Мошенники спамят от имени Новой почты и заражают смартфоны
Украинцев предупредили о мошенниках, которые от имени "Новой почты" предлагают клиентам компании участвовать в "акции", в которой якобы можно выиграть деньги, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.
Злоумышленники рассылают подобную информацию на мессенджеры граждан.
Об этом 21 октября передали в пресс-службе "Новой почты".
Как работает схема мошенников
- На мобильные приложения приходят картинки о "розыгрыше" с указанным сайтом якобы "Новой почты", но линк ведет на фейковый, а не настоящий сайт. Компания настоятельно рекомендует не переходить по таким ссылкам.
- На сайте злоумышленников идет анализ операционной системы мобильного устройства граждан, после чего смартфон заражают вирусом.
- После этого вредоносное ПО распространяется путем отправки сообщений всем контактам пользователя мобильного устройства.
В "Новой почте" посоветовали тем, кто уже переходил по лже-ссылке от злоумышленников, обязательно осуществить проверку системы с помощью антивируса, а также обновить пароли всех учетных записей: почты, сайтов, приложений, чтобы мошенники не смогли их взломать.