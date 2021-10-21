Мошенники спамят от имени Новой почты и заражают смартфоны

Украинцев предупредили о мошенниках, которые от имени "Новой почты" предлагают клиентам компании участвовать в "акции", в которой якобы можно выиграть деньги, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Злоумышленники рассылают подобную информацию на мессенджеры граждан.

Об этом 21 октября передали в пресс-службе "Новой почты".

Как работает схема мошенников

На мобильные приложения приходят картинки о "розыгрыше" с указанным сайтом якобы "Новой почты", но линк ведет на фейковый, а не настоящий сайт. Компания настоятельно рекомендует не переходить по таким ссылкам.

На сайте злоумышленников идет анализ операционной системы мобильного устройства граждан, после чего смартфон заражают вирусом.

После этого вредоносное ПО распространяется путем отправки сообщений всем контактам пользователя мобильного устройства.

В "Новой почте" посоветовали тем, кто уже переходил по лже-ссылке от злоумышленников, обязательно осуществить проверку системы с помощью антивируса, а также обновить пароли всех учетных записей: почты, сайтов, приложений, чтобы мошенники не смогли их взломать.