Путин против отмены права вето в Совбезе ООН

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в случае разрушения права вето постоянных членов Совета Безопасности ООН эта организация превратится просто в дискуссионную площадку, и что он не согласен с мнением президента Турции Реджепа Эрдогана о реформировании Совбеза ООН, сообщает Интерфакс-Украина.

"Если мы разрушим право вето постоянных членов (СБ ООН, - "ИФ"), то Организация Объединенных Наций умрет в этот же день. Она превратится в лигу наций. Это будет просто площадка для дискуссий - "Валдайский клуб номер 2", - заявил Путин в четверг в рамках заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

По словам Путина, ООН нуждается в изменениях, но "нельзя разрушать основу".

"Есть пятерка постоянных членов (СБ ООН), и у них есть право вето. В Совете Безопасности представлены и другие государства, но они не являются постоянными членами", - сказал Путин.

При этом он подчеркнул, что необходимо подумать, как сделать эту организацию более сбалансированной.

"Тем более, и в этом Эрдоган прав, она рождалась после Второй мировой войны, и был определенный расклад сил. Теперь он меняется", - подчеркнул Путин.

Путин также надеется, что встреча глав стран - постоянных членов Совета безопасности ООН будет проведена. По словам президента, обсуждение тематики саммита продолжается.

"Мы обсуждаем это и с американскими партнерами, и с нашими китайскими друзьями, с французами. Французский президент, кстати, сразу это поддержал. И с Великобританией. Там есть свои идеи, свои предложения, чем наполнить такую встречу дополнительно, но сама по себе идея в целом поддержана. Надеюсь, условия сложатся, мы такую встречу проведем", - сказал Путин.

Ранее Эрдоган в парламенте Анголы выступил с критикой Совета Безопасности ООН. Судьба человечества, по его словам, не должна быть оставлена на милость "горстке" стран, одержавших победу во Второй мировой войне, и права других стран-участниц в Совбезе должны быть расширены.