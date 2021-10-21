Путин увидел в Украине угрозу для России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что фактическое военное присутствие НАТО в Украине представляет реальную угрозу для России, сообщает Интерфакс-Украина.

"Та угроза (со стороны НАТО, - "ИФ") имеет для нас существенное значение. Формальное членство в НАТО (Украины) может не состояться, а военное освоение территории уже идет. И это реально создает угрозу Российской Федерации", - сказал Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи.

Он провел при этом параллель с ситуацией конца 80-х годов, связанной с объединением Германии.

"Когда все со всех сторон говорили, что после объединения той же Германии ни в коем случае движения на запад инфраструктуры НАТО не будет, хотя бы в этом Россия должна была быть уверена. Так говорили, были публичные заявления. А что на практике? Обманули. А теперь говорят: а где бумажки, покажите", - сказал президент.

Он отметил при этом:

"Значит, и раз расширили, и два расширили, а последствия какие военно-стратегические? Инфраструктуру приближают. Вот в Румынии, Польше установили системы ПРО, но с пусковыми установками, на которых можно разместить "Томагавки" - ударные системы. И сделать это легко, по щелчку, только программное обеспечение нужно поменять - и все".

Путин также заявил, что высказывания министра обороны США Ллойда Остина можно рассматривать как открытие для Украины дверей в НАТО.

"Вот приехал министр обороны, который, по сути, открывает двери Украине в НАТО. По сути, его заявления нужно и можно именно так трактовать. Говорит, что да, каждая страна имеет право выбирать. Никто не говорит нет. Никто. Это же не гарантии безопасности для России. . Это просто разговоры на заданную тему. И, конечно, нас это беспокоит ", - сказал Путин.