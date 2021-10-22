В Украине скупают авто в лизинг: какие компании и марки выбирают

По итогам января-сентября 2021 года лизинговые компании Украины зарегистрировали на 39% больше автомобилей, чем в такой же период прошлого года, свидетельствуют данные Ассоциации лизингодателей Украины, сообщает UBR.

В целом на лизинговые предприятия пришлось 15,2% всех легковых автомобилей и 8,4% коммерческих авто, которые были куплены в это время. Доля новых авто в общем количестве составляет 72%, подержанных – 28%.

Чаще всего украинцы берут в лизинг легковые авто (79%), реже – грузовые (9%) и коммерческие (5%).

Лидерами среди компаний, предоставляющих новые авто в лизинг, стали:

"ОТП Лизинг" – 44% от всех регистраций за период;

ULF Finance – 18%;

"Альфа-Лизинг Украина" – 10%.

Б/у авто в лизинг предоставляли зачастую:

"Автокредит Плюс" (52%);

ULF Finance (25%);

"Авентус Лизинг" (14%).

Примечательно, что на условиях финансового лизинга предоставлялись 89% транспортных средств, на условиях оперативного – 11%.

В разрезе марок чаще всего украинцы брали легковые машины Renault – 18%. Также в топ-5 вошли Toyota (11%), Skoda (9%), Peugeot (9%) и Volkswagen (6%).