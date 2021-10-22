Потребители жалуются на "слабый" газ: причины

Украинцы начали подмечать, что газ, поступающий в их квартиры, стал хуже греть. От этого плохо закипает вода, блюда в духовках – "тлеют", а кофе в турках готовится дольше, сообщает UBR.

Многие пеняют на то, что уменьшилась калорийность голубого топлива (теплота сгорания, теплотворная способность газа). В довесок ко всему этому, говорят потребители, он еще и воняет.

Вероятность понижения калорийности газа подтверждают и эксперты, указывая, что происходит это из-за того, что ресурс недоочищен.

"По факту наши подмешивают российский газ с украинским, чтобы хоть как-то сохранить качество" , – отмечает глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Эксперт отмечает, что после того, как газ "достают из трубы со всеми примесями, песком и пр." , его очищают. Если сделать это хорошо, то его теплотворность будет соответствовать европейским требованиям.

Но если газ очистить плохо, то пострадают и его качества. При этом себестоимость топлива будет ниже, но продадут его украинским потребителям по цене "нормального" газа.