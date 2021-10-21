На дорогах Украины начнет работать еще 17 камер фиксации нарушений ПДД

В пятницу, 22 октября, на дорогах Украины начнут работу еще 17 комплексов видеофиксации нарушений правил дорожного движения "КАСКАД", сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил первый заместитель Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в своем Facebook.

"С 22 октября на автомобильных дорогах Львова, Винницы, Харькова, а также Донецкой и Харьковской областей заработают приборы фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме" , — написал он.

Расположение приборов:

Львов

ул. Стрыйская, 35, направление направления прибора — ул. Ивана Чмолы;

ул. Сыховская, 16-А, направление направления прибора — ул. Зеленая;

Винница

ул. Келецкая, 30, направление направления прибора — ул. Пирогова;

ул. Киевская, 65, направление направления прибора — ул. Сергея Зулинского;

ул. Киевская, 126, направление направления прибора — ул. Гонты;

просп. Юности, 46, направление направления прибора — ул. Келецкая;

Харьков

ул. Героев Труда, 2/48, направление направления прибора — ул. Ковпака;

Донецкая область

на 676 км + 102 автодороги Н-08 направление направления — с. Кальчиновка;

Харьковская область

на 468 км + 745 автодороги М-03 направление направления — м. Полтава;

на 517 км + 233 автодороги М-03 направление направления — г. Харьков.

на 622 км + 984 автодороги М-03 направление направления — г. Харьков.

на 624 км + 043 автодороги М-03 направление направления — г. Славянск;

15 км + 381 автодороги М-18 направление направления — г. Харьков.

на 16 км + 622 автодороги М-18 направление направления — г. Харьков.

на 19 км + 285 автодороги М-18 направление направления — г. Харьков.

на 19 км + 426 автодороги М-18 направление направления — г. Мерефа;

на 1 км + 118 автодороги Р-46 направление направления — г. Харьков.

Таким образом, всего на дорогах Украины будут работать 218 комплексов автофиксации нарушений ПДД.