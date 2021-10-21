В ФРГ призвали НАТО показать Москве, что готовы применить оружие

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр высказалась за то, чтобы НАТО заняла жесткую позицию в отношении России, сообщает InfoResist.

«Вы должны четко дать понять руководству в Москве, что вы готовы в конечном итоге применить оружие», – заявила она.

Крамп-Карренбауэр подчеркнула, что никому не должна приходить в голову идея атаковать партнеров НАТО в странах Балтии или в Черном море.

Министр также напомнила, что Россия постоянно нарушает воздушное пространство стран НАТО.