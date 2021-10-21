Путин назвал новую причину, чтобы не использовать ГТС Украины

Российский президент Владимир Путин нашел новую причину, чтобы не увеличивать поставки газа через газотранспортную систему Украины. Он заявил, что газопровод "Северный поток-2" экологичнее, сообщает УНИАН.

Об этом он сказал на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

По его словам, якобы от газопровода на дне Балтийского моря в разы меньше выбросов, чем от украинской ГТС.

"Газопровод "Северный поток-2" - это современные технологии... Движение газа по дну Балтийского моря вообще без выбросов происходит... В 5,6 раза выбросов меньше, чем при транзите через ГТС Украины. Ну, потому что старенькая уже" , - заявил Путин.

При этом он указал, что экологи должны были бы сказать, что ГТС Украины надо закрыть, а не увеличивать объемы транзита газа в Европу.