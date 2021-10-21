Путин назвал срок закачки газом второй нитки "СП-2"

Президент России Владимир Путин назвал возможный срок заполнения второй нитки газопровода «Северный поток-2» газом в ходе выступления на пленарной сессии в рамках XVIII ежегодного заседания клуба «Валдай», сообщает Лента.Ру.

"Если завтра (22 октября - ред.) немецкий регулятор даст разрешения на поставку, послезавтра (23 октября - ред.) начнется поставка, 17,5 миллиардов кубометров. До конца текущего года — в середине, в конце декабря — будет завершена технологическая работа по заполнению второй газовой трубы "Северного потока-2"" , — пояснил он.

Общий объем поставок составит 55 миллиардов кубометров газа, отметил Путин. Он назвал его "приличным" с учетом того, что, согласно подсчетам, дефицит на европейском рынке составит 70 миллиардов кубометров.