COVID-19 стал вторым по причине смертности в Украине

По предварительным средним подсчетам, коронавирусная болезнь в октябре 2021 года, вышла на второе место среди причин смертности украинцев. В этом контексте COVID-19 обогнал рак, сообщает Обозреватель.

В среднем рак ежедневно уносит жизни примерно двухсот украинцев, однако начиная с 6 октября от коронавируса каждый день умирают больше людей. Так, 21 октября, был установлен максимум по смертям от COVID-19 с начала пандемии – 546 человек.

При этом за последние семь дней доля смертей от коронавируса достигла 17,5%, подсчитало издание Forbes. Как уточняют журналисты, данные являются неточными – такой показатель установили на основе средних показателей смертности по другим причинам.

Ежедневно от сердечно-сосудистых заболеваний в среднем умирало 1136 украинцев, от осложнений коронавируса – 351, а от раковых заболеваний – 203.