Не исламисты: Байден назвал главную террористическую угрозу

Наибольшей террористической угрозой для США является расизм и сторонники теории превосходства белой расы, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил президент США Джо Байден, ссылаясь на данные американской разведки.

"По заключению разведывательного сообщества США, внутренний терроризм сторонников превосходства белой расы является наиболее смертоносной террористической угрозой в нашей стране" , — заявил Байден.

В этой связи он упомянул о событиях 6 января, когда толпа штурмовала Конгресс США.

"Жестокий, смертоносный бунт на Капитолийском холме девять месяцев назад, по моему убеждению, связанный с движением превосходства белой расы" , — отметил глава Белого дома.

Байден подчеркнул, что его администрация впервые в истории принимает масштабные мероприятия для противостояния этой угрозе. В том числе, по его словам, предпринимаются шаги для уменьшения проявлений радикализма в интернете, уничтожение сетей экстремистов и тому подобное.