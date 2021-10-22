Врач объяснила вакцинацию людей, переболевших COVID-19

Антитела формируются лишь к определенному штамма COVID-19, поэтому пациенты, переболевшие коронавирусом, также должны вакцинироваться. Прививка формирует иммунитет к тяжести заболевания, сообщает Обозреватель.

Об этом в эфире программы "Право на власть" в четверг, 21 октября, заявила заведующая отделением интенсивной терапии больницы скорой помощи во Львове, профессор Наталья Матолинец. Она подчеркнула, что коронавирус мутирует, и в Украине распространяются и другие штаммы, например штамм Дельта.

"Нельзя приравнивать пациента, который переболел, и того, кто получил вакцину. Коронавирус мутирует, ныне Дельта штамм отличается от предыдущего. Антитела появляются к конкретному перенесенному штамму, а вакцинация формирует иммунитет к тяжести заболевания. Это разные вещи. Пациенты, которые переболели и имеют высокий уровень антител, должны так же вакцинироваться, как и другие" , – сказала она.

Врач также подчеркнула, что сопутствующие заболевания не являются противопоказанием к вакцинации.

"Единственным противопоказанием к вакцинации есть аллергическая реакция на компоненты вакцины. Все пациенты из групп риска, которые имеют сахарный диабет, эндокринные проблемы, артериальную гипертензию, онкологию, легочные проблемы, должны вакцинироваться в первую очередь" , – заявила Матолинец.

Она подчеркнула: вакцинация не является гарантией, и не защитит от заболевания, однако прививки – это шанс защититься от тяжелого течения болезни.

"Есть доказательная медицина, которая говорит о том, что в 11 раз выше риск смертности у пациентов, которые не вакцинированы, в 6 раз выше риск попадания в стационар у пациентов, которые не вакцинированы. Да, вакцинация – это не гарантия, это не защитит от заболевания, но вакцинация – это шанс сохранить вашу жизнь" , – сказала врач.

По ее словам, из тех пациентов, которые сейчас находятся в реанимации, нет ни одного вакцинированного.