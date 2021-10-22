В Украине есть COVID-лекарства, но их нельзя давать больным - Радуцкий

Украина получила от США инновационные препараты для больных коронавирусом, однако давать эти лекарства пациентам пока нельзя, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в эфире телеканала "1+1".

По словам нардепа, американские лекарства уже доставили в украинские регионы. Однако их применение необходимо разрешить законодательно.

"Они нам передали это лекарство. Но нам надо срочно принять закон об экстренном использовании этого лекарства. Лекарства доставлены в регионы, но мы должны принять законопроект, который позволит их использовать" , — сказал он.

Радуцкий добавил, что Верховная Рада должна принять закон аналогичный тому, который был принят для экстренного применения COVID-вакцин.