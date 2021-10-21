Чиновник объяснил грядущее подорожание проезда в Киеве

В Киеве вскоре подорожает проезд в общественном транспорте, в столичной горгосадминистрации озвучили себестоимость поездки одного пассажира. По данным чиновников, это более 20 гривен, сообщает УНИАН.

Об этом в эфире "Громадського радио" заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник. Он рассказал, что власть получила документы от перевозчиков, теперь их будут изучать экономисты для того, чтобы установить новые тарифы.

"Я не избегаю сумм, но они должны быть удержаны. Себестоимость пассажира в метро, электрическом и автомобильном транспорте сейчас составляет более 20 гривень, в городской электричке – более 71 гривни. Сейчас должны сложить все воедино: и способности, и возможности платить за перевоз, после общественного обсуждения должны перейти к определению тарифа" , - говорит чиновник.

Поворозник напомнил, что последний раз стоимость проезда в коммунальном транспорте столицы повышали более трех лет назад. К примеру, за это время почти вдвое подорожала электроэнергия.

"Поэтому надо все эти составляющие учесть и выйти с предложением по повышению цен. Однозначно, это не будет 20 гривень, но будем искать компромиссы – между возможностью компенсировать эту разницу из бюджета и способностью пассажиров платить, чтобы вывести предприятия из кризиса" , - сказал он.

И добавил, что повышение тарифов необходимо для стабильной работы транспорта.

По словам чиновника, летом выросла стоимость проезда в ряде украинских городов, а в столице этот процесс откладывали. Также он заверил, что город сохранит существующие льготы на проезд для ряда категорий населения.