Латвия аннулировала лицензию русскоязычного телеканала

Национальный совет по электронным СМИ Латвии аннулировал лицензию на вещание "Первого Балтийского канала". Свое решение в совете объяснили тремя нарушениями, допущенными телеканалом в течение года, пишет Анна Полисученко, РБК-Украина.

По информации Delfi первый штраф был наложен за грубое нарушение основных условий выданной лицензии на вещание путем трансляции в программе "ПБК Латвия" программ, созданных другими электронными СМИ.

Во второй раз канал оштрафовали за несоблюдение обязательств предоставлять в программе не менее 51% еженедельных европейских передач.

В третьем случае штраф был наложен из-за информации, которая "угрожала общественному здоровью или могла представлять серьезный риск". В одной из передач, в частности, говорилось о том, что коронавирус - это заболевание с низким уровнем заразности и от него можно уберечься, употребляя в пищу сельдь.

Лицензия на вещание сроком на 10 лет была выдана телеканалу в феврале 2015 года, она будет аннулирована с 26 октября.