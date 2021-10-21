СБУ разоблачила схему миллионных хищений "оборонных" средств

Злоумышленники в Днепропетровской области, наладили механизм хищения бюджетных средств на ремонте военной техники. Выиграв тендер Минобороны на 58 млн грн, они ставили бывшие в употреблении детали вместо новых, сообщает Зеркало недели.

Об этом информирует официальный сайт СБУ. По данным следствия, организаторами «схемы» были местные предприниматели вступившие в сговор со служащими одного из военных представительств области, что позволило им выиграть тендер на ремонт военной техники.

Тендер состоялся в сентябре 2021, и уже через месяц дельцы успели освоить 30% от всей суммы. В результате обысков установлено, что злоумышленники в арендованном помещении разбирали подержанную технику на детали. Впоследствии их реставрировали и устанавливали на боевую технику под видом новых. «Отремонтированную» таким образом технику отправляли в район проведения ООС.

Мероприятия по блокированию незаконной деятельности проводились сотрудниками СБУ в Днепропетровской области под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры.

После проведения всех необходимых экспертиз злоумышленникам будет предъявлено подозрение по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).