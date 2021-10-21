Гетманцев призвал украинцев жить и работать "по-белому"

Если мы не начнем жить и работать по-белому, мы потеряем страну. ﻿Об этом, рассказывая о законопроекте о налоговой амнистии, заявил председатель налогового комитета ВРУ Даниил Гетманцев в эфире "Право на владу", сообщает УНИАН.

Он рассказал об основах этого законопроекта.

"Налоговая амнистия будет добровольной. Она предусматривает, что люди смогут задекларировать средства в сумме более 400 тысяч на человека, дом более 240 метров квадратных и оплатить 5% от стоимости актива или суммы средств. Особенно это касается денег" , - рассказал депутат.

Он пояснил, что в случае если человек не захочет воспользоваться налоговой амнистией и оплатить 5% от "избыточных" активов и средств, то в будущем у него возникнут проблемы с налоговой, когда он совершит покупку на большую сумму, более 400 тысяч грн.

Также он добавил, что законопроект также должен внедрить косвенные методы налогового контроля, когда налоговая будет оценивать активы налогоплательщика - авто, недвижимость, сопоставляя их стоимость с доходами лица, о которых известно налоговой службе.