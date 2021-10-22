В МАГАТЭ заверили в прозрачности Ирана при обогащении урана

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси полностью уверен в том, что Иран не ведет тайно от мирового сообщества работы по обогащению урана, сообщает ТАСС.

Глава МАГАТЭ подтвердил это в четверг на семинаре, который был организован вашингтонским Центром имени Генри Стимсона.﻿ Гросси попросили уточнить, уверен ли он в том, что Иран не занимается скрытым образом обогащением урана.

"У меня нет никакой информации о том, что они [иранцы] поступают таким образом" , - ответил глава МАГАТЭ.

При этом он уточнил: "Уверен, что рассматриваю все местоположения, в которых они [иранцы] занимаются обогащением [урана открытым образом]".

У аргентинского дипломата также поинтересовались, какова степень его уверенности в достоверности информации вверенной ему организации по Ирану.

"Она очень высока" , - сказал руководитель МАГАТЭ.