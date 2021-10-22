В МАГАТЭ заверили в прозрачности Ирана при обогащении урана
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси полностью уверен в том, что Иран не ведет тайно от мирового сообщества работы по обогащению урана, сообщает ТАСС.
Глава МАГАТЭ подтвердил это в четверг на семинаре, который был организован вашингтонским Центром имени Генри Стимсона. Гросси попросили уточнить, уверен ли он в том, что Иран не занимается скрытым образом обогащением урана.
"У меня нет никакой информации о том, что они [иранцы] поступают таким образом", - ответил глава МАГАТЭ.
При этом он уточнил: "Уверен, что рассматриваю все местоположения, в которых они [иранцы] занимаются обогащением [урана открытым образом]".
У аргентинского дипломата также поинтересовались, какова степень его уверенности в достоверности информации вверенной ему организации по Ирану.
"Она очень высока", - сказал руководитель МАГАТЭ.
"У меня очень высокая степень уверенности в способности моей инспекционной системы выяснять, что происходит [в Иране]. Если нам позволяется заниматься этим", - добавил Гросси.