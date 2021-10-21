Стала известна новая "Мисс Украина": фото

Александра Яремчук из Винницкой области победила в 30-м национальном конкурсе красоты "Мисс Украина". Финал соревнований состоялся 21 октября во Дворце "Украина", сообщает Обозреватель.

Об этом стало известно из Instagram-stories 22-летней девушки. В них она публиковала видео с конкурса и поздравления ее с победой. Теперь Яремчук будет представлять Украину на международном конкурсе Miss World. Его проведут в Сан-Хуане, Пуэрто-Рико, в декабре 2021 года.

Обладательница титула "Мисс Украина" 2021. Источник: yaremchuuk / Instagram

За победу в конкурсе Александра получила эксклюзивную корону – она стоит три миллиона долларов. Украшение известного ювелира Джейкоба Арабо изготовлено из белого золота и содержит 300 карат драгоценных камней 1250 бриллиантов и 27 сапфиров.

Девушка получила корону за 3 миллиона долларов

На ее создания у "алмазного короля" ушло три месяца. Кроме того, девушка получит денежное вознаграждение в 500 тысяч гривен.

Обладательница титула "Мисс Украина 2021" родилась в Винницкой области, однако живет в Киеве. Ей 22 года. Девушка закончила Киевский экономический университет по специальности "Менеджмент бизнес организации".

Александра Яремчук. Источник: yaremchuuk / Instagram

Александра Яремчук. Источник: yaremchuuk / Instagram

На своей странице в сети Александра публикует много фото из путешествий – она побывала в Риме, Париже, Дубаи, в Турции.

Яремчук в Париже. Источник: yaremchuuk / Instagram