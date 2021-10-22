Под Одессой столкнулись две фуры, один водитель сгорел заживо

В Одесской области в ДТП с участием двух грузовиков заживо сгорел один из водителей.﻿ По данным в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, авария произошла вечером 21 октября на 451 км трассы Киев – Одесса, сообщает УНИАН.

По предварительной информации, двигаясь в сторону Одессы, водитель фуры не справился с управлением и врезался в другую, которая была припаркована на обочине. От удара допустивший столкновение грузовик загорелся, водитель погиб.

На месте происшествия спасатели провели работы по пожаротушению. Полицейские решают вопрос о правовой квалификации случившегося.

Водителей просят быть осторожными: на данном участке дороги ограничено движение транспорта, в сторону Одессы движение осуществляется по одной полосе.

В социальных сетях очевидцы сообщают, что ЧП случилось возле Алтестово. Обе фуры были с грузом. Как отмечается, тело в кабине загоревшегося грузовика "превратилось почти в угли".