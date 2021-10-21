Саакашвили отказался от госпитализации в тюремную клинику
Голодающий бывший президент Грузии Михеил Саакашвили не желает, чтобы его госпитализировали в тюремную клинику, заявил его врач Николоз Кипшидзе, сообщает РИА Новости.
Ранее в минюсте сообщили, что Саакашвили в случае ухудшения состояния здоровья будет помещен в тюремную клинику. Грузинские СМИ предполагали, что экс-президента могут поместить в больницу в Тбилиси.
"Позиция Михеила Саакашвили - не переходить в больницу Глданской тюрьмы. Однако до этого я услышал другую позицию от министра здравоохранения, который сказал мне, что предоставит мне список больниц, в которые может быть помещен Михеил Саакашвили", - сказал Кипшидзе журналистам.