Саакашвили отказался от госпитализации в тюремную клинику

Голодающий бывший президент Грузии Михеил Саакашвили не желает, чтобы его госпитализировали в тюремную клинику, заявил его врач Николоз Кипшидзе, сообщает РИА Новости.

Ранее в минюсте сообщили, что Саакашвили в случае ухудшения состояния здоровья будет помещен в тюремную клинику. Грузинские СМИ предполагали, что экс-президента могут поместить в больницу в Тбилиси.