Королева Елизавета II провела ночь в больнице
По информации телеканала Sky News со ссылкой на Букингемский дворец королеву Великобритании Елизавету II госпитализировали после отмены визита в Северную Ирландию, сообщает Газета.ru.
«Следуя медицинскому совету отдохнуть в течение нескольких дней, королева посетила больницу в среду днем для некоторых предварительных расследований, вернувшись в Виндзорский замок сегодня в обеденное время (четверг), и остается в хорошем настроении», — заявили в пресс-службе британской королевы.
Уточняется, что Елизавета II провела в больнице ночь. Ранее королева отменила поездку в Северную Ирландию после появлений на публике с тростью.