Королева Елизавета II провела ночь в больнице

По информации телеканала Sky News со ссылкой на Букингемский дворец королеву Великобритании Елизавету II госпитализировали после отмены визита в Северную Ирландию, сообщает Газета.ru.

«Следуя медицинскому совету отдохнуть в течение нескольких дней, королева посетила больницу в среду днем ​​для некоторых предварительных расследований, вернувшись в Виндзорский замок сегодня в обеденное время (четверг), и остается в хорошем настроении» , — заявили в пресс-службе британской королевы.

Уточняется, что Елизавета II провела в больнице ночь. Ранее королева отменила поездку в Северную Ирландию после появлений на публике с тростью.