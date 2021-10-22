Еврокомиссию призвали проанализировать рынок газа
Лидеры стран ЕС призвали Еврокомиссию изучить работу газового рынка региона из-за роста цен на голубое топливо.
Об этом сообщает российское агентство РИА Новости, ссылаясь на заключения саммита по теме энергетики. Саммит обсуждал тему роста цен на газ.
"Европейский совет приглашает Еврокомиссию изучить функционирование рынка газа и электроэнергетики, а также рынка торговли выбросами ETS", - говорится в документе, размещенном в Twitter пресс-секретаря главы Евросовета Баренда Лейтса.