Еврокомиссию призвали проанализировать рынок газа

Лидеры стран ЕС призвали Еврокомиссию изучить работу газового рынка региона из-за роста цен на голубое топливо.

Об этом сообщает российское агентство РИА Новости﻿, ссылаясь на заключения саммита по теме энергетики.﻿ Саммит обсуждал тему роста цен на газ.