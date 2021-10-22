Еврокомиссию призвали проанализировать рынок газа

Еврокомиссию призвали проанализировать рынок газа

Лидеры стран ЕС призвали Еврокомиссию изучить работу газового рынка региона из-за роста цен на голубое топливо.

Об этом сообщает российское агентство РИА Новости﻿, ссылаясь на заключения саммита по теме энергетики.﻿ Саммит обсуждал тему роста цен на газ.

"Европейский совет приглашает Еврокомиссию изучить функционирование рынка газа и электроэнергетики, а также рынка торговли выбросами ETS", - говорится в документе, размещенном в Twitter пресс-секретаря главы Евросовета Баренда Лейтса.

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