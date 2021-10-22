Польский премьер обвинил Урсулу фон дер Ляйен в шантаже

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в шантажировании Варшавы после того, как Конституционный суд республики признал верховенство национального права над европейским, сообщает Газета.ru.

Такое заявление он сделал в ходе выступления в Европарламенте.

«Я не могу примириться с ситуацией, когда какие-то политики шантажируют Польшу и грозят ей» , — сказал Моравецкий.

Он отметил, что отвергает язык угроз и шантажа. По словам премьера, такая практика стала методом постоянного общения с некоторыми членами Евросоюза.

Многие европарламентарии негативно высказались о данном выступлении польского политика. Так, председатель Европейской народной партии (ЕНП) Манфреду Веберу, чтобы прервать Моравецкого, высказал мнение, что такое заявление премьера Польши якобы порадует президента России Владимира Путина.