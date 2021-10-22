Фонд госимущества заявил о новой победе по делу завода "Большевик"

Фонд госимущества одержал очередную судебную победу для обеспечения государственного контроля над всем имуществом завода «Большевик», сообщает Укринформ.

«20 октября 2021 года в судебном заседании состоялось рассмотрение заявления компании, пытавшейся незаконно получить в собственность 5 зданий на территории завода «Большевик», по результатам которого было отказано в удовлетворении заявления о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам» , - говорится в заявлении на сайте Фонда госимущества.

Как отмечается, решение Северного апелляционного суда сделало невозможной попытку компании, которая незаконно отчуждала здания завода «Большевик», нивелировать решение Верховного Суда, ранее признавшего противоправным выбытие имущества из собственности завода.

«Фонд государственного имущества продолжает последовательно отстаивать интересы государства в судах во всех делах, которых сейчас рассматривается более 2 тысяч» , - заявил председатель Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко.

Он добавил, что данное решение суда, касающееся имущества завода «Большевик», является важным этапом на пути к проведению прозрачной приватизации этого объекта, которая состоится уже 27 октября.

АО «ПКМЗ» («Большевик») - первый объект большой приватизации. Аукцион состоится 27 октября, стартовая стоимость предприятия установлена ​​на уровне 1,39 млрд грн. Более 15 потенциальных участников аукциона получили доступ к данным о предприятии и начали подготовку к торгам.

При этом 18 октября в некоторых медиа появились сообщения, что «суд относительно права собственности на пять отдельных зданий завода, проданных в 2019 году через «СЕТАМ», все еще продолжается (дело №910/14858/19)».

В ответ председатель ФГИУ Дмитрий Сенниченко заявил, что Верховный Суд вернул упомянутые цеха в госсобственность, и какой-либо другой суд изменить этого не может.