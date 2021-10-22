В Украине прекратили работу два основных производителя кислорода, Министерство здравоохранения в срочном порядке ищет альтернативные источники поставок кислорода, сообщает Лига.net.

Об этом заявил замминистра здравоохранения – главный санврач Игорь Кузин в эфире телеканала Рада.﻿ Он пояснил, что одна из особенностей дельта-варианта коронавируса заключается в том, что у пациентов гораздо более высокая потребность в кислороде, по сравнению с обычным течением.

"И действительно мы видим, что нагрузка на кислород сейчас возрастает просто в разы" , – сказал Кузин.

По его словам, в некоторых областях возникают проблемы с обеспечением кислородом пациентов с COVID-19.

"Два основных производителя кислорода, которые работают в стране, остановились на регламентные работы. Поэтому сейчас в экстренном режиме проводится работа по поиску альтернативных источников поставок кислорода. И те перебои, которые иногда возникают на уровне областей, решаются в ручном режиме" , – рассказал Кузин.

По словам главного санврача, пока существенного дефицита кислорода нет. В Минздраве надеются, что они найдут альтернативных поставщиков и решат проблему с адекватным обеспечением кислородом.