СБУ задержала сотрудников ГБР за провокацию подкупа

Двух сотрудников ГБР задержали за провокацию дачи взятки суммой 5 тыс. долларов. Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Как отмечает издание, начальника оперативного отдела и оперативника Центрального аппарата ГБР задержали сотрудники СБУ "на горячем" во время передачи денежных средств. По данным следствия, они предлагали гражданину Украины подкупить этой суммой прокурора.

Им сообщили о подозрении по ст. 370 УК (провокация подкупа). Сейчас следователи выясняют, кто еще из сотрудников ГБР может быть причастен к этому преступлению.

Между тем в ГБР официально подтвердили задержание одного своего сотрудника.