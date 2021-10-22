Срывал крыши и сносил деревья: последствия урагана во Львове

Вчера, 21 октября, по Львову пронесся ураган. Сильнейший ветер валил деревья, срывал крыши. Помимо этого падали куски фасадов зданий, сообщает Clutch.

Так, на улице Шевченко из-за сильного ветра дерево упало на припаркованный во дворе дома автомобиль. Происшествие засняли камеры видеонаблюдения.

Также в результате непогоды обвалилась стена жилого дома. Обломки упали на тротуар и пробили крышу помещения столовой.

Львов накрыло мощным ураганом

Львов накрыло мощным ураганом

В "Львовоблэнерго" сообщили, что из-за стихии в области были обесточены 34 населенных пункта.

"Энергетики продолжают восстанавливать энергоснабжение. Однако непогода бушует и сильный ветер в дальнейшем обесточивает районы Львова и области. Ликвидация последствий продолжается", — говорится в сообщении.

Львов накрыло мощным ураганом