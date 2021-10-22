Путин заявил, что европейцы ездят в РФ прививаться "Спутник V"

Президент РФ Владимир Путин заявил, что граждане ЕС приезжают в Россию, чтобы вакцинироваться российской COVID-вакциной Sputnik V, а потом в своих странах покупают липовые справки о вакцинации.

Видео выступления Путина опубликовал в Telegram телеканал Дождь.