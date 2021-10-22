Путин заявил, что европейцы ездят в РФ прививаться "Спутник V"
Президент РФ Владимир Путин заявил, что граждане ЕС приезжают в Россию, чтобы вакцинироваться российской COVID-вакциной Sputnik V, а потом в своих странах покупают липовые справки о вакцинации.
Видео выступления Путина опубликовал в Telegram телеканал Дождь.
"Приезжают граждане европейских стран, делают здесь у нас прививку Спутником, а там справку покупают, что они привиты Пфайзером. Ну, потому что... Ну да. Серьезно! Это причем врачи говорят, из европейских стран. Вот. Ну считают, что все-таки Спутник более надежный, более безопасный", – рассказал Путин.