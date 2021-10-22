Похищенных миссионеров на Гаити грозятся убить
По информации The Guardian Уилсон Джозеф, лидер гаитянской банды "400 мавозо", которая удерживает 17 миссионеров, пригрозил убить их, если его требования не будут выполнены, сообщает Украинская правда.
"Я клянусь громом, что если я не получу то, о чем прошу, я попаду в головы этих американцев", - заявил лидер гаитянской банды.
Джозеф также угрожал премьер-министру Гаити Ариэлю Генри и шефу национальной полиции Гаити Леону Шарлю, когда он выступал перед гробами, в которых, по всей видимости, находились несколько членов его банды, которые были недавно убиты. Джозеф сказал, что "плачет водой, но заставит плакать кровью".