Курс валют НБУ на 22 октября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 22 октября 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 21 октября, понизился до уровня 26.20 за 1 доллар.
Евро подорожал на 1 коп до 30.49 за 1 евро.
Курс рубля упал на 2 коп до 3.68 за 10 рублей.
Фунт стерлингов подорожал на 8 коп до 36.15 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подорожал на 14 коп до 28.53 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого понизился до уровня 6.62 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|26.201600
|EUR
|Евро
|30.493400
|RUB
|Рубль
|0.367600
|GBP
|Фунт стерлингов
|36.153000
|CHF
|Швейцарский франк
|28.528100
|PLN
|Польский злотый
|6.621900