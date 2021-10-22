Курс валют НБУ на 22 октября

Курс валют НБУ на 22 октября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 22 октября 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 21 октября, понизился до уровня 26.20 за 1 доллар.

Евро подорожал на 1 коп до 30.49 за 1 евро.

Курс рубля упал на 2 коп до 3.68 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подорожал на 8 коп до 36.15 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 14 коп до 28.53 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого понизился до уровня 6.62 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 26.201600 --0.006
EUR Евро 30.493400 +0.01
RUB Рубль 0.367600 --0.002
GBP Фунт стерлингов 36.153000 +0.075
CHF Швейцарский франк 28.528100 +0.139
PLN Польский злотый 6.621900 --0.023

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