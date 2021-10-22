Байден заверил Тайвань в поддержке США в случае нападения КНР
По информации телеканала CNN, американский президент Джо Байден подтвердил, что Соединенные Штаты встанут на сторону Тайваня, если на остров нападет КНР, сообщает Газета.ru.
«Да, у нас есть такое обязательство», — сказал Байден.
Ранее глава Белого дома заявил, что Вашингтон не хочет холодной войны с Пекином. Однако США не собираются отступать, подчеркнул он.
До этого американский лидер, выступая на военной базе Эндрюс под Вашингтоном, выразил обеспокоенность гиперзвуковыми ракетами, которые испытывает Китай.