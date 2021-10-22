Самые низкооплачиваемые профессии в Украине

В Украине меньше всех зарабатывают учителя (средняя заработная плата равна 3300 грн), обслуживающий персонал гостиниц и ресторанов, административное обслуживание магазинов и уборщицы (средняя заработная плата у них – 7800 грн), посудомойщицы (8500 грн), разнорабочие (средний оклад около 9000 грн), няни (11 000 грн), а также парикмахеры (около 12 000 грн), сообщает UBR.

Единой причины для такой динамики заработных плат нет, говорят эксперты.

"С одной стороны, получается, что есть незаинтересованность в государственном образовании. С другой, чистота помещений считается не самым важным трудом из-за того, что человеку не пришлось тратиться на образование или быть разнорабочим. Относительно нянь, выходит, что на этот вид услуг пока нет высокого спроса, потому рынок предложения еще не сформирован", – отметил основатель компании Performance Managment Сергей Сароян.

В то же время, добавляет он, украинские няни за пределами нашей страны ценятся дорого, так как человеческие качества и забота в нашей ментальности на очень высоком уровне. Потому за подобной работой часто уезжают именно за границу.

Если посмотреть на открытые вакансии в Украине, то в среднем предложение по заработным платам составляет 12 000 грн. Справедливости ради из таких расчетов стоит убрать директоров, риелторов, компьютерных разработчиков, водителей-международников и маркетологов, которые зарабатывают более 20 000 грн.

Откровенно низкой считается зарплата ниже прожиточного минимума. Несмотря на стабильность курса гривны (с начала года нацвалюта выросла по отношению к доллару более, чем на 10%), а также на наличие рабочих мест в постковидный год, стоимость жизни все равно дорожает.

У населения не получается откладывать и накапливать денежные средства. Более того – денежные запасы активно "проедают". Потому доход в 6000 на одного, для семьи хотя бы из двух человека – это мало.

"Доход на двоих по 6000 грн, при условии, что есть свое жилье, можно считать приемлемым вариантом жизни, но только для того, чтоб хватало на минимальные потребности семьи. Если при такой заработной плате еще и жилье снимать нужно, то средств к существованию практически не остается" , – говорит Сароян.

У кого зарплаты будут расти, а кто – исчезнет

В перспективе пяти лет будут расти заработные платы синтетических профессий, подмечает эксперт.

"Все, что связано с интернет-деятельностью, будет пользоваться спросом. Индустрия игр востребована, то есть IT-специалисты продолжат наблюдать тренд роста заработных плат. Возможно, частные услуги будут расти в цене. Личный сервис. Те же няни и психологи будут востребованы" , – перечисляет Сароян.

Постепенно для Украины становится привычным и нормальным пользоваться услугами няни и психолога, подмечает он. А вот учителя будут зарабатывать больше только при помощи участия в образовательных онлайн программах, и занимаясь репетиторством. К сожалению, на государственном уровне вопрос повышения оплаты труда учителей не приоритетный.

"В наше время принято рассматривать IT-сектор как наиболее выгодное направление, где каждый сможет найти себя и будет получать достойный оклад. Однако нужно помнить, что такое поколение кто-то должен обслуживать. А значит, и домашний персонал, и учителя, и няни, и частные мастера по пошиву одежды, или созданию интерьера им также будут нужны" , – подчеркнул основатель компании Performance Managment.

Потому важно помнить, замечает эксперт, что свою востребованность каждый формирует исходя из личных навыков самопрезентации и умения продать свои услуги.

Одновременно с этим, добавляет он, среди профессий, которые могут исчезать постепенно – водители такси, дальнобойщики, библиотекари, переводчики с разных языков.