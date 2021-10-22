22 октября – приметы и что нельзя делать в этот день

22 октября Православная Церковь вспоминает одного из двенадцати апостолов – Иакова Алфеева. Святой был братом Евангелиста и апостола Матфея, сообщает 24 Канал.

Приметы 22 октября

Утром на Якова идет дождь – вечером пойдет снег.

Верили, что после Якова заканчивается все осеннее тепло.

Крот во время мороза землю из норы выбрасывает – к потеплению.

Именины 22 октября празднует Иаков.

Что нельзя делать 22 октября