В Ровенской области ликвидируют пожар на болотах с помощью квадракоптеров

В Ровенской области спасатели ликвидируют пожар в труднодоступной болотистой местности с помощью двух квадрокоптеров, сообщает Интерфакс-Украина.

Об этом заявили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям утром в пятницу.

"По состоянию на 7 ч. 22 октября наблюдаются горения в труднодоступной болотистой местности. Локализация пожара продолжается. К тушению привлечены 67 человек и 21 единиц техники, из них от ГСЧС 32 человека, 8 единиц техники и 2 квадрокоптера" , - указано на сайте ведомства.

Фото: facebook.com/dsns.rivne

Также отмечается, что 21 октября в 16 год.10 мин. между с. Ельное и с. Вежица Сарненского района горела сухая трава, камыш и валежник на общей площади около 50 га.

Как сообщается, угрозы населенным пунктам и лесному массиву нет.